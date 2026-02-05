İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 33.73'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 33.73 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.71 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 9.79 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 5 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 29.85

• Büyükçekmece Barajı yüzde 24.41

• Darlık Barajı yüzde 52.55

• Elmalı Barajı yüzde 91.71

• Istrancalar Barajı yüzde 70.25

• Kazandere Barajı yüzde 9.98

• Pabuçdere Barajı yüzde 9.79

• Sazlıdere Barajı yüzde 21.32

• Terkos Barajı yüzde 21.72

• Ömerli Barajı yüzde 47.77