İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 45.83'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 45.83 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 88.21 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 29.13 ile Terkos Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 36.23

• Büyükçekmece Barajı yüzde 35.05

• Darlık Barajı yüzde 62.46

• Elmalı Barajı yüzde 88.21

• Istrancalar Barajı yüzde 41.8

• Kazandere Barajı yüzde 57.55

• Pabuçdere Barajı yüzde 31.23

• Sazlıdere Barajı yüzde 29.33

• Terkos Barajı yüzde 29.13

• Ömerli Barajı yüzde 64.82