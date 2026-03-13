İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 45.94'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 45.94 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 86.39 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 29.27 ile Terkos Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 13 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 35.73

• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.88

• Darlık Barajı yüzde 61.81

• Elmalı Barajı yüzde 86.39

• Istrancalar Barajı yüzde 33.74

• Kazandere Barajı yüzde 56.12

• Pabuçdere Barajı yüzde 30.15

• Sazlıdere Barajı yüzde 29.38

• Terkos Barajı yüzde 29.27

• Ömerli Barajı yüzde 66.09