İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 47.59'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 47.59 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 87.71 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.19 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 37.18

• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.88

• Darlık Barajı yüzde 64.49

• Elmalı Barajı yüzde 87.71

• Istrancalar Barajı yüzde 36.57

• Kazandere Barajı yüzde 53.66

• Pabuçdere Barajı yüzde 28.19

• Sazlıdere Barajı yüzde 29.79

• Terkos Barajı yüzde 30.43

• Ömerli Barajı yüzde 69.89