İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 66.46'ya yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 66.46 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 35.79 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 2 Nisan itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.42

• Büyükçekmece Barajı yüzde 52.34

• Darlık Barajı yüzde 81.09

• Elmalı Barajı yüzde 92.62

• Istrancalar Barajı yüzde 100

• Kazandere Barajı yüzde 64.71

• Pabuçdere Barajı yüzde 35.79

• Sazlıdere Barajı yüzde 43.52

• Terkos Barajı yüzde 50.62

• Ömerli Barajı yüzde 91.35