İSKİ bürokratına anlamsız sorular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonun ikinci dalgası 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ inşaatına, Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne uymadığı için yıkım tebligatı gönderen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yöneticilerinin de yer alması dikkatleri çekti.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, “Bu vatansever insanlar ihanet projesi olan Kanal İstanbul’u durdurmak için, İstanbul’u susuz bırakacak girişimleri önlemek için davalar açıp, ruhsatsız yapılara yıkım kararı veren insanlar” dedi.

İSKİ’YE 1998’DE MEMUR OLARAK GİRDİM

BirGün, gözaltına alınan İSKİ Çevre Koruma Daire Başkanı Adem Şanlısoy’un Emniyet ifadesine ulaştı. İSKİ’ye Recep Tayyip Erdoğan’ın da İBB Başkanı olduğu 1998 yılında memur olarak girdiğini vurgulayan Şanlısoy, “2019’dan beri Çevre Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktayım. İşimiz İstanbul’un suyunun kirlenmesini önlemek için kontrol ve denetim yapmaktır” dedi.

REKLAM PANOSU SORULDU

Reklam panoları, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. ile ilgili soruların yönetildiği İSKİ Çevre Koruma Daire Başkanı Adem Şanlısoy, “Görev alanım dışında, hiçbir bilgim yok” ifadelerini kullandı.

MADEN ŞİRKETİ SAHİBİ İFADE VERDİ

Muhittin E. İsimli iş insanının savcılığa müşteki sıfatıyla verdiği ifadeler de Şanlısoy’a soruldu. Muhittin E.’nin ifadesinde “Maden şirketi sahibi olduğunu ve İSKİ’nin şirketine para cezaları kestiğini” söylediği görüldü.

Şanlısoy ise Muhittin E.’nin iddialarına karşılık, “Ekrem İmamoğlu’nun bizlere her zaman talimatı adaletten, eşitlikten ve hukuktan ayrılmama, mevzuatın dışında çıkmama şeklindedir. Biz de bu talimat doğrultusunda hareket ettik” dedi. Şanlısoy, Muhittin E. bağlantılı kişiler tarafından tehdit edildiklerini de vurgulandı.

GARİP SORULAR…

Şanlısoy’a HTS kayıtlarına dayanılarak İSKİ ve İBB bürokratları ile olan görüşmeleri de soruldu. Şanlısoy’un İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ile 2019’dan bu yana yaklaşık 600 defa, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile 63 defa ve İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten’le 7 defa görüştüğü tespit edildi.

Şanlısoy ise birlikte görev yaptığı bu isimler ile görüşmesinin doğal olduğunu ifade etti.

Şanlısoy’a aynı binada çalıştığı İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen gibi İSKİ bürokratlarıyla aynı alanda telefon sinyali bulunduğu ifade edildi. Şanlısoy, “İSKİ yöneticileri ve çalışanları ile aynı binada çalışması nedeniyle, İBB yöneticileriyle de zaman zaman İBB binasına gitmesi nedeniyle baz sinyali bulunduğunu” söyledi.

‘SUÇUMUZ TOKİ’YE KARŞI İŞLEM YAPMAK’

Şanlısoy ifadesinde Kanal İstanbul’a dair de şunları söyledi:

“Bizim bu soruşturmayla ilişkilendirilmemizin en önemli nedenlerinden birisinin Sazlıdere içme suyu havzasında TOKİ tarafından yapılmakta olan ve ruhsatsız olan 24 bin konut inşaatı için Havza Mevzuatı gereği tutanak tutarak işlem yapmış olmamdır. Havza Mevzuatı doğrultusunda kanunsuz yapılan her işlem için bizim işlem tesis etmemiz gerekmektedir. Vatandaşların yasa ve mevzuata duydukları saygı kadar TOKİ ve diğer kurumlarında en az o kadar saygı duymaları ve bu kanunlara uymaları gerekir. TOKİ, Cumhurbaşkanı kararı ile Sazlıdere Barajı’nın su maksat oranlarının değiştirildiğini bu nedenle bu alanların İSKİ’nin yetki ve sorumluluğunun dışına çıktığını iddia etmektedir. Ancak 2022 yılında alındığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı kararı yaklaşık 2 yıldır İSKİ ye gönderilmemiştir. Hiçbir şekilde yasalara Havza Mevzuatı’na aykırı bir işlem yapmadım herhangi bir suç işlemedim. Bu şekilde bilinmesini arz ederim. Sonuç olarak bizler teknik elemanlarız yaptığımız işlerin siyasete endeksli yapılması beklenemez.”