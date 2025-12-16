İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy’un ev hapsi 231 gün sonra kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 26 Nisan tarihinde “İkinci dalga” olarak adlandırılan operasyon kapsamında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bürokratları da gözaltına alınmıştı.

TOKİ’nin Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere Barajı havzasına inşa ettiği kaçak yapılara yıkım tebligatı gönderdiği de bilinen İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy dört günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemeye çıkarılmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

ELEKTRONİK KELEPÇE SÖKÜLDÜ

Mahkeme, elektronik kelepçe takılan ve 231 gündür ev hapsinde olan Adem Şanlısoy’un ev hapsini kaldırdı.

Şanlısoy’un ikametine giden görevliler elektronik kelepçeyi çıkardı.

“KANUNSUZ İŞLEM YAPMADIK”

İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkan Adem Şanlısoy ise ifadesinde İSKİ’ye Recep Tayyip Erdoğan’ın da İBB Başkanı olduğu 1998 yılında memur olarak girdiğini vurgulayarak, “Bizim bu soruşturmayla ilişkilendirilmemizin en önemli nedenlerinden birisinin Sazlıdere içme suyu havzasında TOKİ tarafından yapılmakta olan ve ruhsatsız olan 24 bin konut inşaatı için Havza Mevzuatı gereği tutanak tutarak işlem yapmış olmamdır. Vatandaşların yasa ve mevzuata duydukları saygı kadar TOKİ ve diğer kurumlarında en az o kadar saygı duymaları ve bu kanunlara uymaları gerekir” demişti.