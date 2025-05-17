İSKİ'den 'atık su' iddialarına yanıt: Marmara'ya atık su bırakılmıyor

İktidara yakın bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne atık su deşarjı yapıldığı yönündeki iddialar üzerine İSKİ’den açıklama geldi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Marmara’ya herhangi bir atık su bırakılmadığı savunuldu.

İSKİ'nin yazılı açıklamasında, İstanbul’un en geniş havzalarından biri olan Haramidere’nin doğal yapısı ve yağışlarla birlikte oluşan yüzey akışları nedeniyle derede çeşitli atıkların denize taşındığı ifade edildi.

Bu tür görüntülerin yeni olmadığı, arıtma tesisi henüz inşa edilmeden önce de aynı bölgedeki benzer görüntülerin 2009 yılına ait uydu görüntüleriyle tespit edilebildiği belirtildi.

“İLERİ BİYOLOJİK ARITMA UYGULANIYOR”

İSKİ, Ambarlı’daki tesisin atık suları ileri biyolojik yöntemlerle arıttığını ve bu arıtılmış suyu Haramidere’ye deşarj ettiğini açıkladı. Bu işlem sayesinde dereyle denizin birleşiminde oluşabilecek kötü kokular ve kirliliğin önüne geçildiği belirtildi.

Denetim süreçlerine de değinilen açıklamada, tesisin iki ayrı deşarj noktasından sürekli olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sistemine veri aktarıldığı ve bu sayede hem online izleme hem de gerektiğinde numune alınarak denetim yapılabildiği ifade edildi.

İSKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne atık su karıştığı iddialarına yer verilerek İSKİ’nin çevre kirliliğine sebep olduğu ifade edilmiştir.

Bahse konu olan Haramidere, İstanbul’un en geniş havzaya ait derelerinden biridir. Yağmurlu havalarda havzada yüzey akışına geçen yağmur suyu ile beraber tüm atıklar dereye taşınmaktadır. Dere havzasında bulunan ve sürüklenebilen tüm kil, silt ve mil denize ulaşmaktadır. Bu durum tüm derelerin deniz birleşiminde görülebilmektedir. 2009 yılında Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi henüz inşa edilmemişken derenin denize birleşim noktasında benzer görüntülerle karşılaşıldığı Google Earth uygulaması ile de tespit edilebilmektedir.

Şehir merkezlerindeki denizler ile derelerin birleşimlerindeki batık kısımlarda oluşan durumun önüne geçmek adına pompaj ile sirkülasyon sistemleri kurulmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise arıtmaya tabi tuttuğu atık suları, ileri biyolojik olarak arıtarak Haramidere’ye deşarj etmektedir. Bu nedenle derenin batık kısmında ihtiyaç duyulan sirkülasyon sistemine gerek kalmamaktadır. Tesisin iki deşarj noktasından SAİS kabinleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri sistemine her an data iletilmekte, istenildiğinde online numune alınarak da denetim imkânı sağlanmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne herhangi bir atık su deşarjı gerçekleşmemektedir."