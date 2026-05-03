İSKİ'den Beykoz’daki su kesintisine ilişkin açıklama: Tüm mahallelerde su temini yeniden sağlandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), açıklamasında Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdaremiz ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Beykoz ilçesinde yaşanan hava ve basınç dengesizliği kaynaklı geçici su kesintisi tamamen sona ermiş olup ilçe genelindeki tüm mahallelerimize su temini yeniden sağlanmıştır. Söz konusu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve sabırdan dolayı tüm abonelerimize teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."