İSKİ'den İstanbullulara SMS ile uyarı

İSKİ, İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin İstanbulluları uyardı.

İSKİ, abonelerine mesaj gönderdi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Abonemiz; İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."