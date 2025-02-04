İSKİ'den kar yağışı öncesi İstanbullulara uyarı mesajı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentte yaşayan yurttaşların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

Kentte, bugün (4 Şubat Salı) etkisini gösterecek olan soğuk hava dalgası yarın yerini kar yağışına bırakacak.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yurttaşlara uyarılar gelmeye başladı.

İSKİ, kent genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı uyarı yaptı.

Cep telefonlarına gönderilen mesajda açıkta bulunan su sayaçları ve boruların izole edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yurttaşlara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Abonemiz; İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."