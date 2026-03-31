İSKİ duyurdu: İstanbul'da 2 barajın doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son zamanlardaki yağışlar nedeniyle yüzde 64,55'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 64,55 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde elmalık ve Istrancalar barajlarında kaydedildi.

Elmalı ve Istrancalar barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 32,71 ile Pabuçdere oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 31 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 63,22

• Büyükçekmece Barajı yüzde 49,51

• Darlık Barajı yüzde 79,87

• Elmalı Barajı yüzde 100

• Istrancalar Barajı yüzde 100

• Kazandere Barajı yüzde

• Pabuçdere Barajı yüzde 64,15

• Sazlıdere Barajı yüzde 42,1

• Terkos Barajı yüzde 48,26

• Ömerli Barajı yüzde 89,83