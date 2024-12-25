İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 31.48 iken, bugünkü verilere göre 31.71 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajlardaki doluluk oranını etkilemişti.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 76.79 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.73 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 25 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 17.45

• Büyükçekmece Barajı yüzde 31.11

• Darlık Barajı yüzde 31.91

• Elmalı Barajı yüzde 76.79

• Istrancalar Barajı yüzde 29.85

• Kazandere Barajı yüzde 11.31

• Pabuçdere Barajı yüzde 7.73

• Sazlıdere Barajı yüzde 34

• Terkos Barajı yüzde 32.87

• Ömerli Barajı yüzde 38.06