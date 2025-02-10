İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 9 Şubat'ta 54.98 iken bugünkü verilere göre yüzde 55.91 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.12 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 40.78 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 10 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 40.78

• Büyükçekmece Barajı yüzde 51.79

• Darlık Barajı yüzde 53.42

• Elmalı Barajı yüzde 94.12

• Istrancalar Barajı yüzde 45.31

• Kazandere Barajı yüzde 79.78

• Pabuçdere Barajı yüzde 53.95

• Sazlıdere Barajı yüzde 44.47

• Terkos Barajı yüzde 58.55

• Ömerli Barajı yüzde 61.78