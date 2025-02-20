İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 15 Şubat'ta 67.86 iken bugünkü verilere göre yüzde 69.04 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 99.12 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 52.41 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 20 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 57.06

• Büyükçekmece Barajı yüzde 66.48

• Darlık Barajı yüzde 65.44

• Elmalı Barajı yüzde 91.71

• Istrancalar Barajı yüzde 99.12

• Kazandere Barajı yüzde 77.36

• Pabuçdere Barajı yüzde 74.88

• Sazlıdere Barajı yüzde 52.41

• Terkos Barajı yüzde 72.1

• Ömerli Barajı yüzde 74.43