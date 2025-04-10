İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da barajlardaki su seviyesinde artış yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 iken bugünkü verilere göre yüzde 82.28 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 98.85 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 58.73 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 10 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.78

• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.47

• Darlık Barajı yüzde 79.48

• Elmalı Barajı yüzde 95.62

• Istrancalar Barajı yüzde 98.85

• Kazandere Barajı yüzde 96.27

• Pabuçdere Barajı yüzde 94.84

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.73

• Terkos Barajı yüzde 83.2

• Ömerli Barajı yüzde 94.54