İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 70.66 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85.51 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 27.75 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 53.69

• Büyükçekmece Barajı yüzde 64.16

• Darlık Barajı yüzde 75.02

• Elmalı Barajı yüzde 85.51

• Istrancalar Barajı yüzde 27.75

• Kazandere Barajı yüzde 71.29

• Pabuçdere Barajı yüzde 72.2

• Sazlıdere Barajı yüzde 53.75

• Terkos Barajı yüzde 73.11

• Ömerli Barajı yüzde 79.07