İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 63.04 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 78.04 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26.88 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 45.81

• Büyükçekmece Barajı yüzde 58.65

• Darlık Barajı yüzde 70.56

• Elmalı Barajı yüzde 78.04

• Istrancalar Barajı yüzde 26.88

• Kazandere Barajı yüzde 58.62

• Pabuçdere Barajı yüzde 59.55

• Sazlıdere Barajı yüzde 49.95

• Terkos Barajı yüzde 66.19

• Ömerli Barajı yüzde 68.06