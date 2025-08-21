İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 44.43 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 63.48 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 27.7 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 27.82

• Büyükçekmece Barajı yüzde 44.8

• Darlık Barajı yüzde 56.52

• Elmalı Barajı yüzde 63.48

• Istrancalar Barajı yüzde 29.52

• Kazandere Barajı yüzde 27.7

• Pabuçdere Barajı yüzde 36.54

• Sazlıdere Barajı yüzde 39.84

• Terkos Barajı yüzde 49.44

• Ömerli Barajı yüzde 41.36