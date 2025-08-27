İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 41.97 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 60.67 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 23.51 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 27 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 25.74

• Büyükçekmece Barajı yüzde 42.9

• Darlık Barajı yüzde 54.38

• Elmalı Barajı yüzde 60.67

• Istrancalar Barajı yüzde 32.18

• Kazandere Barajı yüzde 23.51

• Pabuçdere Barajı yüzde 33.76

• Sazlıdere Barajı yüzde 38.83

• Terkos Barajı yüzde 46.75

• Ömerli Barajı yüzde 38.15