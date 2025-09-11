İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 36.16 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 57.19 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 12.2 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 11 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 21.85

• Büyükçekmece Barajı yüzde 38.78

• Darlık Barajı yüzde 49.3

• Elmalı Barajı yüzde 57.19

• Istrancalar Barajı yüzde 19.72

• Kazandere Barajı yüzde 12.2

• Pabuçdere Barajı yüzde 26.9

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.62

• Terkos Barajı yüzde 41.96

• Ömerli Barajı yüzde 29.93