İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 24.96 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49.74 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.65 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 14.19

• Büyükçekmece Barajı yüzde 29.68

• Darlık Barajı yüzde 38.93

• Elmalı Barajı yüzde 49.74

• Istrancalar Barajı yüzde 28.42

• Kazandere Barajı yüzde 2.65

• Pabuçdere Barajı yüzde 10.57

• Sazlıdere Barajı yüzde 27.47

• Terkos Barajı yüzde 30.43

• Ömerli Barajı yüzde 15.76