İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da yağışların yetersiz olması nedeniyle suyun karşılandığı barajlardaki doluluk oranlarında gerileme sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte 30 Haziran'da yüzde 66.23 olan barajların doluluk oranı 27 Ekim'de 23,08'e geriledi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52,81 ile Elmalı Barajı'nda oldu. İSKİ verilerine göre, en düşük su miktarı ise yüzde 1,74 ile Kazandere Barajı olarak kaydedildi.

İSKİ'nin verilerine göre 27 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

* Kazandere Barajı: %1,74

* Pabuçdere Barajı: %5,82

* Alibey Barajı: %12,27

* Istrancalar Barajı: %19,72

* Sazlıdere Barajı: %25,08

* Terkos Barajı: %27,46

* Büyükçekmece Barajı: %27,53

* Darlık Barajı: %36,09

* Elmalı Barajı: %52,81