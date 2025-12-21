İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 17.6 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.66 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.59 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 11.74

• Büyükçekmece Barajı yüzde 16.58

• Darlık Barajı yüzde 27.84

• Elmalı Barajı yüzde 52.66

• Istrancalar Barajı yüzde 24.59

• Kazandere Barajı yüzde 1.59

• Pabuçdere Barajı yüzde 2.57

• Sazlıdere Barajı yüzde 14.98

• Terkos Barajı yüzde 18.12

• Ömerli Barajı yüzde 17.19