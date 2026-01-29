İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 27.63'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 27.63 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 80.77 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.3 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 29 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 22.37

• Büyükçekmece Barajı yüzde 18.77

• Darlık Barajı yüzde 46.68

• Elmalı Barajı yüzde 80.77

• Istrancalar Barajı yüzde 39.31

• Kazandere Barajı yüzde 4.3

• Pabuçdere Barajı yüzde 7.43

• Sazlıdere Barajı yüzde 16.44

• Terkos Barajı yüzde 16.67

• Ömerli Barajı yüzde 40.51