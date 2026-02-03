İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 30.25'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 32.03 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84.93 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.13 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 24.63

• Büyükçekmece Barajı yüzde 21.16

• Darlık Barajı yüzde 49.19

• Elmalı Barajı yüzde 84.93

• Istrancalar Barajı yüzde 56.78

• Kazandere Barajı yüzde 7.13

• Pabuçdere Barajı yüzde 9.23

• Sazlıdere Barajı yüzde 17.78

• Terkos Barajı yüzde 18.24

• Ömerli Barajı yüzde 44.28