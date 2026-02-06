İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 34.2'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 34.2 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.79 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 9.86 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 6 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 30.31

• Büyükçekmece Barajı yüzde 24.73

• Darlık Barajı yüzde 53.08

• Elmalı Barajı yüzde 91.79

• Istrancalar Barajı yüzde 71.27

• Kazandere Barajı yüzde 10.09

• Pabuçdere Barajı yüzde 9.86

• Sazlıdere Barajı yüzde 21.81

• Terkos Barajı yüzde 22.1

• Ömerli Barajı yüzde 48.42