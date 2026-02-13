İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 37.08'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 37.4 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.12 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 12.91 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 13 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 32.69

• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.2

• Darlık Barajı yüzde 56.86

• Elmalı Barajı yüzde 93.12

• Istrancalar Barajı yüzde 71.45

• Kazandere Barajı yüzde 15.19

• Pabuçdere Barajı yüzde 12.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 23.87

• Terkos Barajı yüzde 23.76

• Ömerli Barajı yüzde 53.57