İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 38.73'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 38.73 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.71 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 18.24 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 33.46

• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.69

• Darlık Barajı yüzde 57.7

• Elmalı Barajı yüzde 91.71

• Istrancalar Barajı yüzde 72.33

• Kazandere Barajı yüzde 26.95

• Pabuçdere Barajı yüzde 18.24

• Sazlıdere Barajı yüzde 24.52

• Terkos Barajı yüzde 24.4

• Ömerli Barajı yüzde 55.06