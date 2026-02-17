İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 39.08'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 39.56 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 89.96 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 20.87 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 17 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 33.67

• Büyükçekmece Barajı yüzde 28.36

• Darlık Barajı yüzde 58.5

• Elmalı Barajı yüzde 89.96

• Istrancalar Barajı yüzde 68.66

• Kazandere Barajı yüzde 32.96

• Pabuçdere Barajı yüzde 20.87

• Sazlıdere Barajı yüzde 25.08

• Terkos Barajı yüzde 24.79

• Ömerli Barajı yüzde 56.02