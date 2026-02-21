İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 42.09'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü veriler göre yüzde 42,49 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91,29 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26,39 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 35,44

• Büyükçekmece Barajı yüzde 31,52

• Darlık Barajı yüzde 59,61

• Elmalı Barajı yüzde 91,29

• Istrancalar Barajı yüzde 77,29

• Kazandere Barajı yüzde 52,55

• Pabuçdere Barajı yüzde 28,88

• Sazlıdere Barajı yüzde 26,39

• Terkos Barajı yüzde 27,46

• Ömerli Barajı yüzde 58,32