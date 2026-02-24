İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 43,39'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22,01 iken bugünkü verilere göre yüzde 43,39 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 89,71 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 27,26 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 36,02

• Büyükçekmece Barajı yüzde 32,86

• Darlık Barajı yüzde 60,29

• Elmalı Barajı yüzde 89,71

• Istrancalar Barajı yüzde 66,67

• Kazandere Barajı yüzde 55,07

• Pabuçdere Barajı yüzde 29,94

• Sazlıdere Barajı yüzde 27,26

• Terkos Barajı yüzde 27,87

• Ömerli Barajı yüzde 59,73