İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 51.01'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 51.01 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.71 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.72 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 23 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 41.47

• Büyükçekmece Barajı yüzde 37.08

• Darlık Barajı yüzde 67.74

• Elmalı Barajı yüzde 90.71

• Istrancalar Barajı yüzde 81.14

• Kazandere Barajı yüzde 55.74

• Pabuçdere Barajı yüzde 28.72

• Sazlıdere Barajı yüzde 31.66

• Terkos Barajı yüzde 35.88

• Ömerli Barajı yüzde 72.36