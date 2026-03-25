İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 52.61'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 52.61 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.04 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.98 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 25 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 43.89

• Büyükçekmece Barajı yüzde 38.44

• Darlık Barajı yüzde 68.66

• Elmalı Barajı yüzde 92.04

• Istrancalar Barajı yüzde 88.82

• Kazandere Barajı yüzde 57.48

• Pabuçdere Barajı yüzde 28.98

• Sazlıdere Barajı yüzde 32.77

• Terkos Barajı yüzde 37.93

• Ömerli Barajı yüzde 73.85