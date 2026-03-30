İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 58.03'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 58.03 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 30.64 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 52.75

• Büyükçekmece Barajı yüzde 42.72

• Darlık Barajı yüzde 73.63

• Elmalı Barajı yüzde 100

• Istrancalar Barajı yüzde 99.47

• Kazandere Barajı yüzde 60.16

• Pabuçdere Barajı yüzde 30.64

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.62

• Terkos Barajı yüzde 42.94

• Ömerli Barajı yüzde 81.65