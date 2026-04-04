İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 68.6'ya yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 68.6 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 98.55 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 44.39 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 4 Nisan itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 66.44

• Büyükçekmece Barajı yüzde 54.84

• Darlık Barajı yüzde 84.17

• Elmalı Barajı yüzde 94.29

• Istrancalar Barajı yüzde 98.55

• Kazandere Barajı yüzde 68.41

• Pabuçdere Barajı yüzde 45.99

• Sazlıdere Barajı yüzde 44.39

• Terkos Barajı yüzde 53.53

• Ömerli Barajı yüzde 92.03