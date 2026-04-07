İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 69.34'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 69.34 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.46 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 44.63 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Nisan itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 66.82

• Büyükçekmece Barajı yüzde 55.57

• Darlık Barajı yüzde 85.37

• Elmalı Barajı yüzde 93.46

• Istrancalar Barajı yüzde 92.21

• Kazandere Barajı yüzde 65.35

• Pabuçdere Barajı yüzde 52.3

• Sazlıdere Barajı yüzde 44.63

• Terkos Barajı yüzde 54.9

• Ömerli Barajı yüzde 91.95