İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 70.34'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 70.34 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.63 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 45.62 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Nisan itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 67.56

• Büyükçekmece Barajı yüzde 56.83

• Darlık Barajı yüzde 86.69

• Elmalı Barajı yüzde 91.79

• Istrancalar Barajı yüzde 55.15

• Kazandere Barajı yüzde 61.95

• Pabuçdere Barajı yüzde 60.84

• Sazlıdere Barajı yüzde 45.62

• Terkos Barajı yüzde 56.64

• Ömerli Barajı yüzde 92.63