İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 71.63'e geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla toparladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 71.63 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 96.33 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.9 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 65.89

• Büyükçekmece Barajı yüzde 54.66

• Darlık Barajı yüzde 91.65

• Elmalı Barajı yüzde 95.62

• Istrancalar Barajı yüzde 33.9

• Kazandere Barajı yüzde 57.55

• Pabuçdere Barajı yüzde 55.75

• Sazlıdere Barajı yüzde 43.88

• Terkos Barajı yüzde 59.61

• Ömerli Barajı yüzde 96.33