İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan, 12 Haziran 2025 tarihinde açığa alınan ve kendisine verilen ev hapsi cezası 210 gün geçtikten sonra kaldırılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa görevine iade edildi.

Ev hapsi cezası kaldırılmasına rağmen görevden uzaklaştırma kararı 26 Aralık’tan itibaren 2 ay daha uzatılan Başa, alınan son kararla görevine iade edildi.