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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye götürüldü.

Güncel
  • 30.04.2025 08:15
  • Giriş: 30.04.2025 08:15
  • Güncelleme: 30.04.2025 08:22
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrıları nedeniyle gece saatlerinde hastaneye götürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre adli kontrol kapsamında evine götürülmesi planlanan Başa, göğüs ağrıları şikayetiyle Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı.

Başa’nın ilk etapta tetkiklerinin yapılacağı öğrenildi.

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