İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ev hapsi kaldırıldı

19 Mart operasyonları kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hakkında yaklaşık 7 aydır devam eden ev hapsi kararı kaldırıldı.

İBB operasyonları kapsamında 26 Nisan 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı. Sağlık sorunlarına rağmen uzun süre gözaltında tutulmasının ardından mahkeme, 30 Nisan 2025'te hakkında "ev hapsi" kararı vermişti.

Bugün Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından aranan Başa’ya ev hapsinin kaldırıldığı bildirildi ve kelepçesini büroya teslim etmesi talep edildi. Geçtiğimiz günlerde Başa'nın avukatı ev hapsinin kaldırılması için AYM’ye başvurmuştu.

Uzun yıllar Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Başa, İSKİ Genel Müdürü olduğu sırada 26 Nisan 2025’te gözaltına alındı. Sağlık sorunlarına karşın uzun süre kötü şartlarda gözaltında tutulan Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da “ev hapsi” kararı verdi. Kararın ardından Başa, 210 gün ev hapsinde tutuldu.