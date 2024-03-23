İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'nin üzerine yükseldi. İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 695 milyon 25 bin metreküp seviyesinde ölçüldü.

Güncel 23.03.2024 12:28 Giriş: 23.03.2024 12:28

Güncelleme: 23.03.2024 12:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos