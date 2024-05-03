İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına ilişkin 3 Mayıs verilerini paylaştı. Verilere göre, yağmurlu havanın etkili olduğu mega kentte barajların doluluk oranı yüzde 82.97 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.97 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak, barajlara yaradı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.97'ye yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.06 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 62.16'yla Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 63.31

• Büyükçekmece Barajı yüzde 77.72

• Darlık Barajı yüzde 82.68

• Istrancalar Barajı yüzde 84.01

• Kazandere Barajı yüzde 78.95

• Elmalı Barajı yüzde 87.88

• Ömerli Barajı yüzde 92.4

• Pabuçdere Barajı yüzde 77.13

• Sazlıdere Barajı yüzde 62.16

• Terkos Barajı yüzde 92.06