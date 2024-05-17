İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 82.24 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 82.46 olarak ölçülmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.83 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.24'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.22 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.3 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 17 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 56.97

• Büyükçekmece Barajı yüzde 76.59

• Darlık Barajı yüzde 80.55

• Istrancalar Barajı yüzde 38.3

• Kazandere Barajı yüzde 81.72

• Elmalı Barajı yüzde 85.88

• Ömerli Barajı yüzde 93.22

• Pabuçdere Barajı yüzde 80.88

• Sazlıdere Barajı yüzde 62.23

• Terkos Barajı yüzde 90.92