İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 79.05 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 79.28 olarak ölçülmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79.05 oldu.

İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 79.05 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.9 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 37.6 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 2 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 50.31

• Büyükçekmece Barajı yüzde 73.26

• Darlık Barajı yüzde 76.61

• Istrancalar Barajı yüzde 37.6

• Kazandere Barajı yüzde 72.6

• Elmalı Barajı yüzde 81.35

• Ömerli Barajı yüzde 91.9

• Pabuçdere Barajı yüzde 72.28

• Sazlıdere Barajı yüzde 60.55

• Terkos Barajı yüzde 88.07