İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 78.29 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 78.55 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düşerek 78.29 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 4 Mayıs'ta 78.55 iken bugünkü verilere göre yüzde 78.29 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.25 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 35.86 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 5 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 49.23

• Büyükçekmece Barajı yüzde 72.71

• Darlık Barajı yüzde 75.92

• Istrancalar Barajı yüzde 35.86

• Kazandere Barajı yüzde 71.62

• Elmalı Barajı yüzde 80.33

• Ömerli Barajı yüzde 91.25

• Pabuçdere Barajı yüzde 70.13

• Sazlıdere Barajı yüzde 60.27

• Terkos Barajı yüzde 87.32