İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 75.62 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 76.04 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düşerek 75.62 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Haziran'da yapılan ölçümlere göre 76.04 iken bugünkü verilere göre yüzde 75.62 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 88.25 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 23.74 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 12 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 46.13

• Büyükçekmece Barajı yüzde 70.51

• Darlık Barajı yüzde 73.53

• Istrancalar Barajı yüzde 23.74

• Kazandere Barajı yüzde 66.19

• Elmalı Barajı yüzde 76.54

• Ömerli Barajı yüzde 88.25

• Pabuçdere Barajı yüzde 64.74

• Sazlıdere Barajı yüzde 59.2

• Terkos Barajı yüzde 85.44