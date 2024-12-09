İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 1 Kasım'da 31.48 iken bugünkü verilere göre yüzde 28.33 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.28 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6.48 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 11.34

• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.91

• Darlık Barajı yüzde 28.39

• Elmalı Barajı yüzde 58.28

• Istrancalar Barajı yüzde 47.26

• Kazandere Barajı yüzde 9.17

• Pabuçdere Barajı yüzde 6.48

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.68

• Terkos Barajı yüzde 33.47

• Ömerli Barajı yüzde 29.85