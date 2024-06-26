İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı: Düşüş sürüyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 71.31 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 71.64 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düşerek 71.31 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 25 Haziran'da 76.04 iken bugünkü verilere göre yüzde 71.31 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 82.28 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.95 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 42.09

• Büyükçekmece Barajı yüzde 66.29

• Darlık Barajı yüzde 70.81

• Istrancalar Barajı yüzde 28.95

• Kazandere Barajı yüzde 57.88

• Elmalı Barajı yüzde 72.17

• Ömerli Barajı yüzde 82

• Pabuçdere Barajı yüzde 57.47

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.84

• Terkos Barajı yüzde 82.28